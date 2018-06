Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 bietet für das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Atlético Madrid am kommenden Donnerstag noch einige Restkarten an. Weil der spanische Klub rund die Hälfte des angeforderten Kontingents zurückgegeben hat, gehen rund 1200 zusätzliche Tickets in den Verkauf. Die Karten sind am kommenden Montag ab 12.00 Uhr an den Stadionkassen am Nordeingang der AWD-Arena erhältlich und werden ausschließlich an Mitglieder, die bislang noch kein Ticket für das Heimspiel erworben haben, verkauft.