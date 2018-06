Madrid (dpa) - Hannovers Spieler standen wie Sieger vor ihren Fans. Obwohl 96 doch noch knapp mit 1:2 (1:1) beim Favoriten Atlético Madrid verlor, verkündete Clubchef Martin Kind erstaunlich forsch: «Ich denke, wir werden weiterkommen.»

Das wichtige Auswärtstor von Mame Diouf (38. Minute) lässt dem Bundesligaachten für das Viertelfinalrückspiel der Europa League alle Chancen. Der Moment, in dem rund 3500 Hannoveraner im Estadio Vicente Calderón ihre Helden minutenlang feierten, hat die Gier der 96-Fußballer nach mehr Europapokalabenden erst richtig entfacht.

«Wir wollen versuchen, auch nächstes Jahr wieder diese geilen Abende zu haben», sagte Angreifer Jan Schlaudraff nach dem Gang zu den eigenen Anhängern. Der Blick des Ex-Nationalspielers war dabei bereits ausschließlich auf den nächsten Gegner gerichtet. Der hat es genau wie Atlético im Rückspiel am Gründonnerstag in sich. Am Sonntag kommt mit Champions-League-Anwärter Borussia Mönchengladbach bereits das nächste Schwergewicht.

«Da werden wir zuhause wieder alles raushauen und versuchen, die drei Punkte zu Hause zu behalten», versprach Schlaudraff. Will Hannover auch kommende Saison Momente wie am Donnerstag in Madrid erleben, sollte gegen Schlaudraffs Ex-Club unbedingt ein Sieg her.

Die Niedersachsen stehen vor entscheidenden Tagen. Gegen Gladbach und Atlético müssen sie gewinnen, um den gelebten Europapokaltraum am Leben zu halten. «Beide Spiele sind enorm schwierig und beide vor allem enorm wichtig», mahnte Konstantin Rausch.

Wie groß die Bedürfnisse und Ansprüche nach 13 internationalen Spielen in dieser Saison inzwischen sind, verdeutlichte auch der Ärger der Spieler über das bittere zweite Gegentor durch Eduardo Salvio kurz vor dem Spielende. «Das ist extrem ärgerlich» befand etwa Rausch. Die Spieler wussten nicht so ganz, wie sie das Ergebnis nun einordnen sollten. Verloren ist eben verloren und nur ein Sieg in Hannover würde das Halbfinale ermöglichen. Einerseits. Andererseits war die knappe - und nicht unverdiente - Niederlage mehr, als 96 vor allem nach der ersten Halbzeit erwarten konnte.

«Wir haben uns da beeindrucken lassen», klagte Trainer Mirko Slomka. Bis zur Pause hätte das bärenstarke, aber eben auch etwas zu verspielte Atlético einige Tore mehr erzielen können als den 400. Europacuptreffer Atléticos durch Falcao (9.). «Das Ergebnis geht in Ordnung», gestand Slomka denn auch.

Sein Team fühlt sich aber stark genug, gar bis ins Halbfinale vorzustoßen. «Wir können nicht ganz zufrieden sein, haben aber noch alle Chancen. Beim 1:1 hat man gesehen, dass wir eiskalt sind. Wir haben gezeigt, dass wir überall mithalten können», verkündete Schlaudraff. Gleich drei Sperren für die Spanier im Rückspiel bedeuten einen Vorteil für 96. In Juanfran, Arda Turan und Mittelfeldmotor Gabi - am Donnerstag bester Mann auf dem Platz - fallen wichtige Spieler aus.