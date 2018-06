Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März:

13. Kalenderwoche

90. Tag des Jahres

Noch 276 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Leonardo

HISTORISCHE DATEN

2011 - Birma hat erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine zivile Regierung - zumindest auf dem Papier. Die Militärjunta löst sich auf, wie der bisherige Juntachef Than Shwe im Staatsfernsehen mitteilt.

2010 - Für alle Fluggesellschaften aus dem Sudan und den Philippinen gilt ab sofort ein Flugverbot in der EU. Die EU-Kommission setzt die Airlines auf eine Schwarze Liste von Unternehmen, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr auf Flughäfen in Europa landen dürfen.

2008 - Die Europäische Union schafft die letzten routinemäßigen Passkontrollen vor Flügen zwischen nunmehr 24 europäischen Staaten der erweiterten Schengenzone ab.

2001 - Wilhelmshaven erhält nach einer Entscheidung der Bundesländer Hamburg, Bremen und Niedersachsen den Zuschlag für den geplanten Tiefwasserhafen an der Deutschen Bucht.

1992 - Der Psychothriller «Das Schweigen der Lämmer» unter der Regie von Jonathan Demme erhält in Los Angeles fünf Oscars.

1987 - Für umgerechnet rund 72 Millionen Mark ersteigert ein unbekannter Käufer Vincent van Goghs Gemälde «Sonnenblumen» im Londoner Aktionshaus Christie's.

1967 - Das Oberkommando der NATO in Europa (SHAPE) verlässt sein Hauptquartier in Frankreich und nimmt seine Arbeit in Casteau (Belgien) auf.

1936 - Das Luftschiff LZ 129 «Hindenburg» startet von Friedrichshafen zu seinem ersten Transatlantik-Flug nach Rio de Janeiro (Brasilien).

1282 - Mit dem Abendgottesdienst (Vesper) in Palermo beginnt der Aufstand der Sizilianer gegen die Herrschaft des französischen Hauses Anjou («Sizilianische Vesper»).

AUCH DAS NOCH

1990 - dpa meldet: Ein Franzose angelt aus einem Teich in einem Park der südfranzösischen Stadt Lyon einen 32,5 Kilogramm schweren Riesen-Karpfen. Der Petri-Jünger braucht eine ganze Stunde, um den Fisch an Land zu ziehen.

GEBURTSTAGE

1979 - Norah Jones (33), amerikanische Popsängerin und Jazzmusikerin

1952 - Klaus Pohl (60), deutscher Schauspieler, Dramatiker und Regisseur

1937 - Warren Beatty (75), amerikanischer Filmproduzent, Schauspieler und Regisseur («Bonnie und Clyde»)

1927 - Egon Günther (85), deutscher Regisseur

1882 - Melanie Klein, österreichisch-britische Psychoanalytikerin («Die Psychoanalyse des Kindes»), gest. 1960

TODESTAGE

2002 - Queen Mum, Mutter von Königin Elizabeth II., geb. 1900

1912 - Karl May, deutscher Schriftsteller («Winnetou»), geb. 1842