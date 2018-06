Berlin (dpa) - Das Scheitern der Verhandlungen über eine Auffanglösung für 11 000 Schlecker-Beschäftigte sorgt weiter für Wirbel. FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle wies Kritik an seiner Partei zurück. Der Staat dürfe in einer Sozialen Marktwirtschaft den Wettbewerb nicht aushebeln, sagte der frühere Bundeswirtschaftsminister der «Leipziger Volkszeitung». Der Schlecker-Spitze warf Brüderle schweres Missmanagement vor. Die Kette sei nicht an ihren engagierten Mitarbeitern gescheitert, sondern eher am schlechten Umgang des Unternehmens mit seinen Mitarbeitern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.