Berlin (dpa) - Die Zukunft der Schlecker-Frauen sorgt für heftigen Streit in der Politik: Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil verteidigte das umstrittene Nein der FDP zu der geplanten Transfergesellschaft verteidigt. Man könne den Steuerzahler nicht in Haftung nehmen für jahrelange Fehlentscheidungen im Management und Fehlentwicklungen im Unternehmen, sagte Zeil in der ARD. Scharfe Kritik am Nein der FDP kam von der Opposition. Die harte Haltung der FDP sorgte aber auch beim Koalitionspartner in München für Unmut. Finanzminister Markus Söder warf der FDP vor, die Transferlösung zuletzt nur aus politischen Gründen blockiert zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.