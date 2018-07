Berlin (dpa) - Im Streit um die Zukunft von mehr als 11 000 Schlecker-Beschäftigten hat sich Kanzlerin Angela Merkel an die Seite des Koalitionspartners FDP gestellt. Für die entlassenen Frauen sei jetzt die Bundesagentur für Arbeit zuständig. Gegen eine Transfergesellschaft gebe es sehr gute Gründe, gab Regierungssprecher Steffen Seibert die Kanzlerin wieder. Wegen ihres Neins zu einer Transfergesellschaft steht die FDP schwer in der Kritik. Die rot-grüne Opposition wirft ihr vor, aus Sorge um das eigene Überleben kein Interesse am Schicksal der Schlecker-Beschäftigten zu haben.

