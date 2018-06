Bamako (dpa) - Nach dem Staatsstreich in Mali haben die Nachbarländer den Putschisten ein Ultimatum gestellt: Falls die Anführers die Macht nicht innerhalb von 72 Stunden an eine zivile Regierung zurückgeben und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen, würden Sanktionen eingeleitet. Das beschloss die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft. Das Ultimatum werde am Montag auslaufen, berichtet der Rundfunksender Radio France International. Meuternde Soldaten hatten vor einer Woche die Regierung von Präsident Amadou Toumani Touré gestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.