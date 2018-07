Emden (dpa) - Die Ermittlungen im Emder Mädchenmord haben eine spektakuläre Wende genommen. Knapp eine Woche nach dem Tod der elfjährigen Lena ist der bislang Tatverdächtige wieder frei. Der 17-Jährige hat nach Polizeierkenntnissen nichts mit dem Mord zu tun. Somit ist der Mörder des elfjährigen Mädchens immer noch auf der Flucht. Die kleine Lena wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. Sie war am Samstag vor einer Woche tot in einem Parkhaus in der ostfriesischen Stadt entdeckt worden.

