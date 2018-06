Emden (dpa) - Im Fall des Emder Mädchenmords haben die Ermittler ihr Vorgehen verteidigt. Es habe keine Alternative zur Festnahme des 17-Jährigen gegeben. Nun habe sich aber eine neue Lage ergeben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Bernard Südbeck am Freitag in Emden.

«Wir haben jederzeit vor Vorverurteilungen gewarnt und haben nur von einem Verdächtigen gesprochen.» Der junge Berufsschüler war am Dienstag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung festgenommen worden, nachdem die elfjährige Lena am Samstag in einem Parkhaus getötet worden war. Das Mädchen sollte am Freitag beerdigt werden.

Der 17-Jährige war am Vormittag aus der Untersuchungshaft gekommen. Der Staatsanwalt betonte erneut dessen Unschuld: «Wir haben Fakten vorliegen, die eine Täterschaft des Jugendlichen ausschließen». Er befinde sich in Betreuung und in Obhut der Polizei. «Für seine Sicherheit ist gesorgt.» Die Indizien, die gegen den Berufsschüler gesprochen und zu seiner Verhaftung geführt hätten, seien von Fakten widerlegt worden. Was dies im Einzelnen war, sagte Südbeck aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. «Wir möchten die Ermittlungen nicht gefährden.»

Die Polizei sucht nun weiter unter Hochdruck nach einem jungen Mann mit dunkler Bekleidung. Eine weitere Videosequenz aus den Überwachungskameras sei veröffentlicht worden. «Wir sind nach wie vor sehr zuversichtlich, den Täter zu finden», sagte der Statsanwalt.