London (dpa) - Robbie Williams wird Vater. Auf seiner Internetseite teilte der 38 Jahre alte Popstar am Freitag mit: «Ich und Ayda werden Mami und Papi in diesem Jahr» - und unterstreicht die Bedeutung der Nachricht mit 27 Ausrufezeichen.

Der frühere Boygroup-Sänger ist seit knapp zwei Jahren mit Ayda Field (33) verheiratet. Williams: «Wir hatten Sex. Es funktioniert!»

«Wir haben die Ultraschallbilder gesehen und mussten heulen», beschrieb der Sänger die Gefühle der werdenden Eltern. «Das Kinderzimmer ist schon geplant...». Er habe sich «in eine kleine Person in Mamas Bauch» verliebt, schwelgte der Brite. «Ich kann es nicht erwarten, endlich Papa zu werden.»

Über den möglichen Nachwuchs bei dem früheren Take-That-Sänger wird schon spekuliert, seit er im August 2010 mit seiner langjährigen Freundin, der türkischstämmigen Schauspielerin Ayda Field vor den Traualtar getreten war. Noch im vergangenen Jahr hatte Williams angekündigt, sowohl er als auch seine Frau wollten eine große Familie. Zuvor hatten unzählige weibliche Fans auf Konzerten von Take That und Solo-Tourneen von Williams vergebens geschmachtet: «Robbie, ich will ein Kind von Dir.»

Das Paar lebt in einem großzügigen Anwesen in der Nähe von Los Angeles. Medienberichten zufolge soll sich Williams zuletzt für die benachbarte Villa von Michael Jackson interessiert und das Haus sogar besichtigt haben. Williams soll aber auch eine Wohnung in Berlin besitzen.