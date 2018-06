Vierter WM-Titel für Paarläufer Savchenko/Szolkowy

Nizza (dpa) - Die Chemnitzer Aljona Savchenko und Robin Szolkowy haben zum vierten Mal die Goldmedaille bei Weltmeisterschaften im Paarlauf für Deutschland gewonnen. Mit ihrer Weltklasse-Kür «Pina» zum gleichnamigen Ballettfilm von Wim Wenders holten die viermaligen Europameister am Freitag in Nizza den Titel vor Tatjana Wolososchar/Maxim Trankow aus Russland. Die Japaner Narumi Takahashi/Mervin Tran gewannen Bronze. Damit stellten die Sachsen den deutschen Rekord der Olympiasieger Maxi Herber und Ernst Baier ein, die vor 73 Jahren viermal im Paarlauf triumphierten.

Dortmund verschenkt Punkte: 4:4 gegen Stuttgart

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga unverhofft gepatzt. Der Tabellenführer musste sich am Freitagabend in einem irren Spiel daheim gegen den VfB Stuttgart nach 2:0-Führung noch mit einem 4:4 begnügen. Damit kann Verfolger Bayern München am Samstag mit einem Derby-Sieg beim 1. FC Nürnberg den Rückstand zum Spitzenreiter auf drei Punkte verkürzen. Vor 80 720 Zuschauern trafen Shinji Kagawa, Jakub Blaszczykowski, Mats Hummels und Ivan Perisic für die Dortmunder. Der VfB erkämpfte sich durch die Tore von Vedad Ibisevic, Julian Schieber und Christian Gentner unerwartet einen Punkt und ist nun zunächst Fünfter.

Frankfurt setzt sich an die Zweitliga-Spitze

München (dpa) - Aufstiegsfavorit Eintracht Frankfurt ist auf seinem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga kaum noch aufzuhalten. Das Zweitliga-Topteam feierte durch ein 3:0 gegen den VfL Bochum am Freitagabend bereits seinen fünften Sieg hintereinander und überflügelte zum Auftakt des 28. Spieltages im Unterhaus auch Tabellenführer Greuther Fürth. Die Franken können mit einem Erfolg am Samstag in Aue aber wieder die Spitze übernehmen. Der SC Paderborn erlitt im Rennen um den Relegationsplatz einen Rückschlag und kam bei Eintracht Braunschweig nur zu einem 0:0. Für Alemannia Aachen wird es nach dem 0:1 gegen Dynamo Dresden im Abstiegskampf immer enger.

Tischtennis-Damen verpassen Sensation: 2:3 gegen Weltmeister

Dortmund (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Damen haben eine erneute WM-Sensation knapp verpasst. Der Dritte der Titelkämpfe von Moskau 2010 verlor am Freitagabend in Dortmund das dramatische Viertelfinale gegen Weltmeister Singapur mit 2:3 und bleibt bei der Heim-WM ohne Medaille. Nach einer 2:0-Führung durch Irene Ivancan und Jiaduo Wu drehten die Asiatinnen die Partie und gewannen drei Einzel hintereinander. Zuvor hatten die Herren des Deutschen Tischtennis-Bundes durch einen klaren 3:0-Sieg gegen den fünffachen Weltmeister Schweden das Halbfinale erreicht. Dort ist an diesem Samstag Japan die letzte Hürde vor dem Endspiel.

Adler Mannheim und Ingolstadt im DEL-Halbfinale

Berlin (dpa) - Die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt stehen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga. Der fünfmalige deutsche Meister aus Mannheim schlug die Hamburg Freezers am Freitag souverän mit 3:1 und wird nun am Dienstag auf den ERC treffen. Auch die Panther schafften den Einzug in die Runde der besten Vier. Nach hartem Kampf besiegten sie die DEG Metro Stars im fünften Spiel der «Best of Seven»-Serie mit 4:3. Am Mittwoch hatten sich bereits die Eisbären Berlin und die Straubing Tigers für das Halbfinale qualifiziert.