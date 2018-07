Rekordstände an der Zapfsäule - Bundesrat für Benzinpreisbremse

Berlin (dpa) - Der Bundesrat fordert angesichts des enorm teuren Kraftstoffs eine Benzinpreisbremse. Die Bundesregierung soll verschiedene Modelle prüfen, um mehrmalige Preiserhöhungen am Tag zu unterbinden. Als eine Option wird das in Westaustralien praktizierte Modell genannt, mit dem am Vortrag der Preis für den nächsten Tag bekanntgemacht werden muss. Auch das Österreich-Modell soll geprüft werden, wo nur einmal am Tag zu einer bestimmten Tageszeit der Spritpreis nach oben geschraubt werden darf. Der Antrag war von Thüringen eingebracht worden.

Streit um Euro-Brandmauer: Deutschland gewinnt - Frankreich verliert

Kopenhagen (dpa) - Die Eurozone bekommt einen deutlich höheren Schutzwall gegen die seit mehr als zwei Jahren grassierende Schuldenkrise. Mit einer «Brandmauer» von insgesamt 800 Milliarden Euro wollen die Euroländer eine weitere Eskalation verhindern. Damit hat Deutschland den Streit um die Höhe des Schutzwalls gewonnen - der Verlierer ist Frankreich. Die Euro-Finanzminister verständigten sich am Freitag in Kopenhagen auf die höhere Brandmauer. Der permanente Rettungsschirm ESM hatte nach bisherigen Vereinbarungen einen Umfang von nur 500 Milliarden Euro.

Suche nach Schlecker-Investoren möglicherweise schwieriger

Ehingen (dpa) - Das Scheitern der Transfergesellschaft für die Schlecker-Beschäftigten könnte die Suche nach einem Investor für die Drogeriekette belasten. Einige potenzielle Investoren hätten ihr Interesse davon abhängig gemacht, dass es eine Transfergesellschaft für die 11 000 entlassenen Beschäftigten gebe, sagte Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz am Freitag im ARD-Morgenmagazin. «Wir werden jetzt sehen, in wieweit diese Investoren das zur Bedingung machen, in dem Prozess zu bleiben.» Ohne die Transfergesellschaft könnten nun tausende ehemalige Schlecker-Angestellte gegen ihre Entlassung klagen.

Führungswechsel bei Bosch: Denner löst Fehrenbach ab

Stuttgart (dpa) - Im Machtzentrum von Bosch gibt es einen Führungswechsel. Neuer Chef des Technologiekonzerns wird der 55-jährige Volkmar Denner. Er löst zum 1. Juli Franz Fehrenbach (62) ab, der dann Vorsitzender des Aufsichtsrats wird. Fehrenbach wiederum folgt auf den langjährigen Aufsichtsratschef Hermann Scholl. Das teilte Bosch am Freitag in Stuttgart mit. Fehrenbach wird auch geschäftsführender Gesellschafter der mächtigen Robert Bosch Industrietreuhand KG. Darin liegen 93 Prozent der Stimmrechte und dort fallen die zentralen Entscheidungen.

Schuhkette Leiser mit 1400 Mitarbeitern droht die Pleite

Augsburg/Berlin (dpa) - Die Schuhhandelskette Leiser und die Schwesterfirma Schuhhof haben wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenzantrag gestellt. Bis zum 23. Juni müsse das Unternehmen einen Insolvenzplan vorlegen, sagte ein Sprecher des Augsburger Amtsgerichts am Freitag und bestätigte einen Bericht der «Berliner Morgenpost». Solange führe es die Geschäfte eigenverantwortlich weiter. Leiser und der Schuhhof haben nach eigenen Angaben bundesweit rund 130 Filialen und etwa 1400 Mitarbeiter.

Inspektion deckt Missstände bei Apple-Fertiger Foxconn auf

New York (dpa) - Die von Apple selbst eingeleitete unabhängige Inspektion seines wichtigsten Fertigers Foxconn hat zahlreiche Missstände aufgedeckt. Darunter seien zu lange Arbeitszeiten und mangelhafte Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen, berichtete die Fair Labor Association (FLA) am Donnerstag. Foxconn und Apple hätten zugesagt, die Mängel zu beheben. Das Unternehmen produziert in seinem riesigen chinesischen Werken unter anderem iPhones und iPad-Tablets.

Solide Gewinne an der Börse - Spannung vor US-Stimmungsindikatoren

Frankfurt/Main (dpa) - Vor den mit Spannung erwarteten Stimmungsindikatoren aus den USA hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag fest tendiert. Der Dax stand am Nachmittag mit 0,94 Prozent im Plus bei 6934 Punkten. Der MDax rückte gezogen von sehr festen Notierungen bei Einzelwerten um 1,82 Prozent auf 10 723 Punkte vor, und der TecDax kletterte um 0,82 Prozent auf 788 Punkte. Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,50 (Vortag: 1,53) Prozent. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3356 (Donnerstag: 1,3272) Dollar fest.