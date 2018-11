Leipzig (dpa) - Der Chef-Programmierer des illegalen Filmportals Kino.to hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Der 29-Jährige aus Hamburg räumte vor dem Landgericht Leipzig ein, die Internetseite von 2008 an programmiert zu haben. Ihm sei aber nicht klar gewesen, dass er etwas Strafbares tue. Er sitzt seit vergangenem Jahr in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihm eine massenhafte Verletzung des Urheberrechts vor. Der Technik-Chef gilt als zweitwichtigster Mann von Kino.to, nach dem ebenfalls inhaftierten Leipziger Gründer.

