Köln (SID) - Die ehemalige Galopp-Derbysiegerin Borgia ist tot. Die Ausnahmestute verstarb im Alter von 18 Jahren in ihrem Heimatgestüt Ammerland an einer Kolik. Das berichtet die Fach-Zeitschrift Sport-Welt. Borgia hatte 1997 als bisher letzte Stute das Deutsche Derby gewonnen. In ihrer Karriere verdiente sie 1,553 Millionen Euro.