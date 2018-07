Potsdam (dpa) - Gewerkschaften und Arbeitgeber ringen in ihrer Marathon-Runde weiter um eine Lösung für den Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte am Morgen in Potsdam: «Wir sind nach wie vor in harten Diskussionen. Aber es wird sich heute klären - ob hop oder top.» Die Verhandlungen werden heute fortgesetzt. Eine kleine Verhandlungskommission von Gewerkschaften und Arbeitgebern hatte bis in die frühen Morgenstunden hinein die Möglichkeiten für einen Kompromiss ausgelotet.

