Potsdam (dpa) - Es war ein erstes, noch zaghaftes Zeichen der Annäherung, als Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und Verdi-Chef Frank Bsirske am Abend überraschend gemeinsam vor die Presse traten. Erneut hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften zuvor stundenlang ergebnislos um einen neuen Gehaltstarifvertrag für die Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund gerungen. «Ja wir wollen uns einigen» versicherten beide. Der Verhandlungsrunde stand in Potsdam noch eine lange Nacht bevor. Wenn es sein müsse, so Friedrich, werde auch noch am Freitagmorgen weiterverhandelt.

