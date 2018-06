Potsdam (dpa) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ringen Arbeitgeber und Gewerkschaften weiter um eine Eingung. Eine kleine Verhandlungskommission lotete in Potsdam verschiedene Vorschläge für einen Kompromiss aus. Über die Ergebnisse wurde Stillschweigen vereinbart. Am Freitagvormittag sollen zunächst die Tarifkommissionen der Gewerkschaften und der Arbeitgeber informiert werden. Dann sei die Fortsetzung der Verhandlungen möglich. Von beiden Seiten hieß es, es gebe zwar noch in allen Punkten Differenzen. Man wolle aber nichts unversucht lassen, diese noch zu überwinden.

