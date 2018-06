Washington (dpa) - Der Multimillionär Mitt Romney steuert immer zielsicherer auf die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner zu. Vor den nächsten Vorwahlen am kommenden Dienstag in den Staaten Wisconsin und Maryland sowie in der Hauptstadt Washington konnte sich der 65-Jährige in Umfragen absetzen. Das berichtete der TV-Sender MSNBC. Zudem sicherte er sich die Unterstützung führender Parteifreunde: So sprach sich etwa George Bush senior, Präsident von 1989 bis 1993, für ihn aus. Dies sind weitere Rückschläge für Romneys ärgsten Widersacher Rick Santorum.

