Köln (SID) - Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat dem ambitionierten Emporkömmling Bayern München in der Basketball-Bundesliga die Grenzen aufgezeigt. Alba setzte sich nach zwei umkämpften Vierteln am Ende klar mit 73:52 (33:32) durch und zog mit dem elften Sieg in Serie nach Pluspunkten mit dem Tabellenzweiten ratiopharm Ulm (beide 46) gleich. Ulm hat allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. Tabellenführer ist Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg.

Im Kampf um die Play-off-Plätze feierten die Phantoms Braunschweig, Baskets Würzburg und EWE Baskets Oldenburg wichtige Siege. Würzburg (5.) zog mit einem 71:69 (61:61, 31:33) nach Verlängerung gegen die Eisbären Bremerhaven an den Bayern (6.) vorbei, Braunschweig ist nach einem 87:74 (46:31) gegen den Vorletzten EnBW Ludwigsburg Siebter. Oldenburg (9.) erhöhte mit einem 84:67 (42:28) bei den Giessen 46ers den Druck auf den Tabellenachten Telekom Baskets Bonn. Auch die Walter Tigers Tübingen wahrten mit einem 83:67 (56:27) gegen die BG Göttingen ihre Play-off-Chance.

Die Bayern hielten in Berlin nur bis zur Halbzeitpause gut mit, dann gerieten sie mehr und mehr ins Hintertreffen. Center Jared Homan war mit 18 Punkten der beste Werfer des Spiels, für Alba sammelte Power Forward Yassin Idbihi 17 Punkte.