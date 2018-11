Marl (dpa) - Bei einem Feuer im Chemiepark Marl ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Eine pechschwarze Rauchwolke zog am Mittag über die Stadt im Ruhrgebiet, nachdem eine Anlage aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten war. Anwohner berichteten von einer Explosion. Ein Verletzter wurde mit schweren Brandwunden in eine Spezialklinik geflogen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Retter rechnen damit, den Toten noch heute bergen zu können. Wegen der hohen Temperaturen am Unglücksort war das bisher nicht möglich.

