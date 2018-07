Buffalo (SID) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff und Alexander Sulzer haben mit den Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen herben Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze hinnehmen müssen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge verloren die "Säbel" am Freitagabend gegen die Pittsburgh Penguins mit 3:5 und stehen damit nur noch dank der besseren Tordifferenz vor den Washington Capitals auf Rang acht.

Superstar Sidney Crosby, der nach zwei nacheinander erlittenen Gehirnerschütterungen erst seit kurzem wieder auf dem Eis steht, war mit einem Treffer und drei Assists der überragende Mann auf dem Eis.

Die Florida Panthers mit Marcel Goc und Marco Sturm verloren ebenfalls. Trotz der überraschenden 1:4-Schlappe beim abgeschlagenen Schlusslicht Columbus Blue Jackets liegen die Panthers als Tabellenführer der Southeast Division der Eastern Conference weiter auf Play-off-Kurs.

Derweil schießen sich die Division-Spitzenreiter New York Rangers (Atlantic Division im Osten) und Vancouver Canucks (Northwest Division im Westen) für die Play-offs warm. New York siegte gegen Rekordmeister Montréal Canadiens 4:1, Vancouver bezwang die Dallas Stars 5:2.