London (dpa) - Eine hoch über der leckgeschlagenen Gasplattform in der Nordsee lodernde Gasflamme ist erloschen. Das gab die Betreiberfirma Total am Samstag in Aberdeen bekannt.

Die Flamme war als potenzielles Risiko für eine Explosion der Plattform angesehen worden, falls sie mit dem austretenden Gas in Berührung kommt. Die Flamme sei von selbst erloschen, sagte ein Total-Sprecher.

Die Experten von Total wollten im Laufe des Tages darüber beraten, ob nun das Betreten der Plattform von Menschen verantwortet werden kann. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, sagte der Sprecher.

Die Plattform war am vergangenen Sonntag evakuiert worden, nachdem ein Gasleck festgestellt worden war. 238 Arbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Das Leck befindet sich nach Angaben des Unternehmens etwa 25 Meter über der Wasseroberfläche. Täglich strömen 200 000 Kubikmeter Gas aus einem 4000 Meter unter dem Meeresgrund liegenden Reservoir.