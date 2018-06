Halifax (dpa) - Ein kanadischer Marineoffizier, der Zugang zu geheimdienstlichen Informationen von fünf Ländern hatte, wird nach Medienberichten in Kanada und den USA der Spionage verdächtigt. Die «New York Times» erfuhr nach eigenen Angaben aus nicht näher genannten Regierungskreisen in Washington, dass der Offizier Informationen an Russland weitergegeben haben soll. Bei der kanadischen «Globe and Mail» hieß es, ein Gericht in Halifax habe dem Angeklagten die geforderte Freilassung gegen Kaution verweigert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.