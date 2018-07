Emden (dpa) - Im Mordfall Lena geht die Polizei in Emden mehr als 300 Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Nach der Veröffentlichung einer dritten Videosequenz im Internet hätten sich viele Bürger neu gemeldet, sagte Polizeisprecherin Sabine Kahmann am Samstag.

Trotz aller Kritik seien die Ermittler aktiv dabei und hochmotiviert. «Wir sind sicher, den Täter zu fassen», sagte Kahmann. Eine heiße Spur gebe es bislang aber nicht. 40 Beamte gehören zur Sonderkommission. Die elfjährige Lena war vor einer Woche in einem Parkhaus in Emden getötet worden.

Ein zunächst tatverdächtiger 17-Jähriger wurde am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen, weil er nach Angaben der Behörden unschuldig ist.

Die Kritik an den Sicherheitsbehörden wird unterdessen immer lauter. Die Staatsanwaltschaft sei mit den Sachverhalten zu offensiv an die Öffentlichkeit gegangen, sagte der Berliner Strafrechtsprofessor Martin Heger in der «Welt». Der Fall aus Emden zeige, dass dies Unschuldigen schaden könne.

Heger forderte die Behörden auf, zur Rehabilitierung des zu Unrecht inhaftierten Jungen ebenso massiv an die Öffentlichkeit zu gehen. «Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Pflicht zur Offenlegung der Entlastungsgründe - auch unter Inkaufnahme der Gefährdung des Untersuchungszwecks.»

Videosequenzen