Emden (dpa) - Vorläufige Festnahme im Mordfall Lena: Die Polizei verdächtigt nun einen 18-Jährigen, das Mädchen getötet zu haben. Ein DNA-Test soll den Verdacht untermauert haben. Das Ergebnis habe zugleich bestätigt, dass ein zunächst festgenommener 17-Jähriger unschuldig ist. Dieser war bereits gestern aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die elfjährige Lena wurde am vergangenen Samstag in einem Parkhaus im ostfriesischen Emden getötet. Nach der Freilassung des 17-Jährigen war Kritik an den Behörden in Emden laut geworden.

