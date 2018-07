Das Duo Mattafix war vor wenigen Jahren sein Einstieg in die internationalen Hitparaden, doch mittlerweile stürmt Marlon Roudette auch solo die Charts. Sein Debütalbum «Matter Fixed» schaffte es vergangenes Jahr in die deutschen Top Ten, seine Songs «New Age» oder «Anti Hero (Brave New World)» wurden zu Hits. Mit seinem Special Guest Leslie Clio tritt er auf in Stuttgart (14.), Köln (16.), Bielefeld (19.), Hamburg (21.), Leipzig (22.), Frankfurt/Main (23.) und München (24.).

Internet