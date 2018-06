Er hat eine sehnsuchtsvoll-sanfte Stimme, mit der der junge Singer/Songwriter Michael Kiwanuka in Großbritannien bereits als neuer Shootingstar gefeiert wird. Hierzulande ist die Begeisterung noch eine Nummer kleiner, der Londoner muss erst noch einem breiteren Publikum bekanntwerden. Immerhin stieg sein Debütalbum «Home Again» auf Platz 17 der Hitparade ein. Eine Platte voller schöner Songs von Soul über Folk bis Pop - zu hören sind die Songs live in München (22.), Berlin (23.) und am 1. Mai noch in Köln.

