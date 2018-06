Dortmund (SID) - Die Tischtennis-Asse um Rekord-Europameister Timo Boll greifen beim WM-Heimspiel in Dortmund nach dem ersten Herren-Teamgold für Deutschland. Die Gastgeber setzten sich im Halbfinale gegen Japan mit 3:1 durch und treffen im Endspiel am Sonntag (13.30 Uhr/WDR) auf Titelverteidiger China.

Für die deutschen Herren, die damit zum vierten Mal nach den Silbermedaillen von 2010, 2004 und 1969 im WM-Endspiel stehen, steuerte Boll (Düsseldorf) zwei Siege bei, nachdem Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland) die Deutschen in Führung gebracht hatte. Vize-Europameister Patrick Baum (Düsseldorf) musste die erste Niederlage für den Vize-Weltmeister im Turnier hinnehmen.

Die deutschen Damen hingegen müssen sich nach einem weiteren Rückschlag mit dem Spiel um Platz sieben begnügen. Die Gastgeberinnen, die am Vortag mit dem 2:3 im Viertelfinal-Krimi gegen Titelverteidiger Singapur ihre Medaillenchance denkbar knapp verpassten, unterlagen in der Platzierungsrunde Japan wie bereits in der Vorrunde mit 0:3. Der siebte Rang durch einen Sieg zum Abschluss gegen Polen am Sonntag (9.30 Uhr) würde die Chancen der deutschen Damen in der Qualifikation für den olympischen Team-Wettbewerb verbessern.