Köln (SID) - Schwergewichtsboxer Manuel Charr, Schützling der beiden früheren Weltmeister Graciano und Ralf Rocchigiani, hat seinen Titel als WBC-International-Silberchampion erfolgreich verteidigt. Der Deutsch-Libanese musste am Freitagabend in Köln gegen den Ukrainer Taras Bidenko in seinem 21. Profikampf erstmals über die volle Distanz von zwölf Runden gehen und feierte am Ende einen einstimmigen Punktsieg.

"Ich habe die klaren Treffer gelandet. Ich war ab der vierten Runde verletzt, wo ich mit meinem Bizeps gegen seinen Ellenbogen gestoßen bin. Ich konnte meine Rechte nicht mehr richtig einsetzen", sagte der weiter ungeschlagene Manuel Charr nach dem hartumkämpften Erfolg.

Trainer Graciano "Rocky" Rocchigiani zollte Charrs ehemaligen Universum-Stallkollegen Respekt: "Bidenko war gut in Form. Manuel musste alles aus sich herausholen. Wir hatten uns das etwas leichter vorgestellt. Bis zur WM ist es noch ein hartes Stück Arbeit. Er hat die härteren und klareren Treffer gesetzt und verdient gewonnen."

Sowohl Graciano als auch Ralf Rocchigiani haben vor einigen Jahren bereits Trainererfahrungen gesammelt, als Team arbeiten sie zum ersten Mal zusammen. Der Jüngere der Rocchigiani-Brüder hatte 1988 den IBF-Gürtel im Supermittelgewicht und 1998 den WBC-Titel im Halbschwergewicht gewonnen. Sein Bruder Ralf war 1995 Champion im Cruisergewicht.