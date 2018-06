Düsseldorf (dpa) - Die Schweizer Justiz hat Haftbefehle gegen drei nordrhein-westfälische Steuerfahnder erlassen. Das berichtet die «Bild am Sonntag». Die drei NRW-Beamten sollen im Februar 2010 am Ankauf einer CD mit Daten deutscher Bankkunden in der Schweiz beteiligt gewesen sein. Ihnen werde deshalb nun von der Schweiz «nachrichtliche Wirtschaftsspionage» vorgeworfen. Bei einer Einreise riskierten sie eine Verhaftung. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft kritisierte das Vorgehen der Schweiz. Die Steuerfahnder hätten nur ihre Pflicht getan.

