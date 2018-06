Miami (dpa) - Agnieszka Radwanska aus Polen hat erstmals das WTA-Hartplatz-Turnier von Miami gewonnen. Die Weltranglisten-Vierte entschied ein gutklassiges Endspiel gegen die Russin Maria Scharapowa in 1:44 Stunden mit 7:5, 6:4 für sich.

Während Radwanska im neunten Duell zum zweiten Sieg gegen Scharapowa kam und gleich im ersten Final-Anlauf das mit 4,8 Millionen Dollar dotierte Tennis-Event in Südflorida gewinnen konnte, musste ihre Kontrahentin bereits ihre vierte Endspiel-Niederlage in Miami hinnehmen. Die Nummer zwei der Welt hatte bereits 2005, 2006 und im Vorjahr jeweils in zwei Sätzen den Kürzeren gezogen.