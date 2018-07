Hamburg/Bochum (dpa) - Die Benzinpreise setzen zu ihrem vorösterlichen Höhenflug an. Am Sonntag registrierten die Ölkonzerne Durchschnittspreise von 1,68 Euro für einen Liter Super E10 und 1,71 Euro für die meistgetankte Sorte Super E5 mit fünf Prozent Ethanol, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

Das sind die höchsten Preise aller Zeiten. Der Liter Dieselkraftstoff kostete 1,53 Euro im bundesweiten Durchschnitt. Am Montag bildeten sich die Preise zunächst leicht zurück und lagen gegen Mittag um ein bis zwei Cent niedriger als am Vortag. Seit November vergangenen Jahres sind die Preiszentralen der Ölkonzerne auch an den Wochenenden besetzt, so dass auch an diesen Tagen Preiserhöhungen möglich sind. Zuvor waren die Preise von Freitagabend bis Montagmorgen rückläufig, so dass sich der Montag als billiger Tanktag etabliert hatte. Das ist nun vorbei.

Antrag der Fraktionen von Union und FDP

Antrag Thüringens für Sprit-Kostenbremse

Statistiken zum Benzinpreis

Bundeskartellamt-Bericht

Benzinpreisstudie der Grünen