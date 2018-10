Palermo (dpa) - Diesmal hat nicht Neapel, sondern Palermo ein Müllproblem: Nach einem Streik der Müllabfuhr türmen sich mehrere tausend Tonnen Abfall in den Straßen der sizilianischen Metropole. Kurz vor den Osterferien will die Stadt das Müllchaos mit verstärktem Einsatz in den Griff bekommen. Palermo ist wegen seiner prächtigen Kirchen und Paläste zu Ostern ein beliebtes Reiseziel. Etwa 1200 Tonnen Müll seien bereits abtransportiert worden, erklärte der Chef des Müllunternehmens Amia, Nicolò Gervasi. Nach dem Streik müssen jedoch mehr als 2500 Tonnen weggeschafft werden.

