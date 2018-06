Berlin (dpa) - Die Bürger in Deutschland lassen das Auto wegen der hohen Benzinpreise öfter stehen. Anbieter von Mitfahrgelegenheiten verzeichnen, wie sie sagen, ein Plus von bis zu 25 Prozent seit Dezember. 2011 gab es zudem mit 10,9 Milliarden so viele Fahrten wie noch nie bei Bussen und Bahnen, hieß es vom Statistische Bundesamt. Unterdessen bekommen in der schwarz-gelben Koalition die Befürworter einer höheren Pendlerpauschale durch eine aktuelle Studie des Bundestags Auftrieb. Demnach müsste die Pauschale heute bei 74 statt bei 30 Cent liegen, um eine Entlastung wie noch 1991 zu erreichen.

