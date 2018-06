Dessau-Roßlau (dpa) - Das hoch verschuldete Solarunternehmen Q-Cells aus Bitterfeld hat beim Amtsgericht in Dessau-Roßlau die Insolvenz beantragt. Das hat das Gericht mitgeteilt. Das Management will mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter an einem Fortbestand des börsennotierten Unternehmens arbeiten. Unklar ist bislang, welche Auswirkungen eine Insolvenz auf die Arbeitsplätze haben wird. Q-Cells beschäftigte zuletzt fast 2200 Mitarbeiter, viele davon in der früheren Braunkohle-Region Bitterfeld.

