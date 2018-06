Fürth (SID) - Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. U18-Nationalspieler Thomas Pledl wechselt ablösefrei von 1860 München zum Tabellenzweiten und erhält bei den Franken einen Vier-Jahres-Vertrag. "Wir sind überzeugt von seinem großen Talent und dem Potenzial, das in ihm steckt. Thomas Pledl findet in Fürth die optimalen Voraussetzungen, um sich kontinuierlich im Profi-Kader weiterzuentwickeln", sagte Präsident Helmut Hack.

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler Pledl bestritt in der laufenden Saison für den Nachwuchs der "Löwen" 17 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga, in denen er sechs Treffer erzielte. Für die deutsche U18 kam Pledl siebenmal zum Einsatz.