Düsseldorf (dpa) - Die nordrhein-westfälische CDU will ihren Landesvorsitzenden Norbert Röttgen morgen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl küren. Der Bundesumweltminister will am 13. Mai als Herausforderer von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft antreten und Regierungschef im bevölkerungsreichsten Bundesland werden. Am vergangenen Wochenende hatten bereits SPD, Grüne und FDP ihre Spitzenkandidaten mit Traumergebnissen um die 99 Prozent gewählt. Das setze ihn nicht unter Druck, sagte Röttgen heute in Düsseldorf.

