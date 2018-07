Köln (SID) - Zwei Treffer des deutschen Nationalspielers Alexander Sulzer lassen die Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter vom Einzug in die Play-offs träumen. Der 27 Jahre alte Verteidiger steuerte neben seinen Saisontoren zwei und drei auch eine Vorlage zum 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs bei. Für Sulzer, der 24:35 Minuten auf dem Eis stand, war es der vierte Treffer in seiner NHL-Karriere. Teamkollege Christian Ehrhoff konnte wegen einer Knieverletzung nicht spielen.

Buffalo, nach dem ersten Drittel noch mit 0:3 im Rückstand, wahrte durch den Sieg die Chancen auf die Meisterschaftsendrunde. Die "Säbel" liegen im Osten mit 88 Punkten auf Platz neun, punktgleich mit den Washington Capitals, die als Achter aktuell den letzten Play-off-Platz belegen. Zwei Spiele vor Ende der Regular Season liefern sich beide Teams weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Buffalo trifft noch auf die Philadelphia Flyers und Champion Boston Bruins, der Hauptstadtklub spielt gegen die Florida Panthers und die New York Rangers.

Einen großen Schritt Richtung Play-offs haben die San Jose Sharks mit dem deutschen Torhüter Thomas Greiss gemacht. Die Sharks gewannen das direkte Duell gegen die Dallas Stars mit 5:2 und schoben sich im Westen mit 92 Zählern auf den achten Rang. Verfolger Dallas hat drei Punkte Rückstand. Greiss kam erneut nicht zum Einsatz.

Für die übrigen NHL-Legionäre gab es Niederlagen: Stanley-Cup-Champion Boston und Dennis Seidenberg mussten sich den Pittsburgh Penguins zu Hause mit 3:5 geschlagen geben. Superstar Sidney Crosby besiegte den Titelverteidiger mit zwei Treffern und einer Vorlage fast im Alleingang. Verteidiger Seidenberg stand 25:09 Minuten und damit am längsten auf dem Eis. Beide Teams sind bereits für die Play-offs qualifiziert.

Auch ein Treffer und eine Vorlage von Marco Sturm konnten die 25. Saisonniederlage der Florida Panthers nicht verhindern. Florida verlor 4:5 nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets, liegt als Tabellenführer der Southeast Division dennoch voll auf Kurs Meisterrunde. Marcel Goc konnte mit einer Vorlage ebenfalls einen Scorerpunkt verbuchen.