Frankfurt/Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesligist SC Freiburg wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt. Während des Punktspiels zwischen dem FSV Mainz und Freiburg am 29. Januar waren im SC-Block ebenso bengalische Feuer gezündet wie beim Auswärtsspiel in Stuttgart am 25. Februar. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.