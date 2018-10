Leverkusen (SID) - Das Comeback des zehnmaligen Fußball-Nationaltorwarts Rene Adler zwischen den Pfosten ist missglückt. Der 27-Jährige unterlag fast elf Monate nach seinem letzten Bundesligaspiel für Bayer Leverkusen mit der U23 des Werksklubs gegen die Reserve von Zweitligist VfL Bochum 1:3 (1:1). Adler hatte sich im Juli des vergangenen Jahres einer Patellasehnen-Operation unterzogen und seitdem immer wieder gesundheitliche Rückschläge hinnehmen müssen.

"Es war toll, nach so langer Zeit mal wieder zu spielen. Ich fühle mich so fit wie noch nie", sagte Adler nach dem Abpfiff. Vor dem Spiel hatte Adler betont, dass sein Wechsel vom Vizemeister zum Ligakonkurrenten Hamburger SV noch nicht in trocken Tüchern ist. "Nichts ist perfekt mit Hamburg. Die Sache muss noch durch die Gremien des Klubs gehen", sagte Adler dem Express und fügte an: "Mitte April sollte eine Entscheidung fallen." Am Sonntag spielt der HSV gegen Bayer.

Ob Adler dann zum Aufgebot der Leverkusener gehört, ist noch offen. "Ich hoffe, dass ich am Samstag auf der Bank sitze. Ich habe am Samstag noch nichts vor. Aber das habe ich nicht zu entscheiden", sagte er mit Blick auf das Gastspiel im Norden.

Bayer rutschte in der Regionalliga-Staffel West nach der vorgezogenen Partie des 31. Spieltages auf den 16. Platz. Adler war bei den Gegentreffern durch VfL-Torjäger Kevin Freiberger (42.), Laurenz Wassinger (55.) und Julian Wolff (87.) chancenlos und verhinderte mit einigen guten Paraden vor 750 Zuschauern eine höhere Niederlage. Die Gastgeber waren durch Tobias Steffen (23.) in Führung gegangen und schwächten sich dann nach dem 1:2-Rückstand zusätzlich durch eine Rote Karte gegen Sven Kreyer (61.).