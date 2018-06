Düsseldorf (dpa) - Horst Heldt hält es mit Schlagerstar Katja Ebstein: «Gibt es da nicht ein schönes Lied? Wunder gibt es immer wieder.» Dennoch kann der Schalke-Manager vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei Manchester-United-Bezwinger Athletic Bilbao seine Skepsis nicht verhehlen.

«Die Ausgangslage ist sicherlich nicht einfach, eigentlich sogar schlecht. Angesichts des Hinspiels brauchen wir erst einmal eine demütige Haltung. Die sollten wir allerdings auf dem Platz ablegen», sagte Heldt. Das 2:4 von Gelsenkirchen war eine immens belastende Hypothek auf dem Flug DE 9206 von Düsseldorf in die zehntgrößte Stadt Spaniens, dessen war sich auch Trainer Huub Stevens bewusst: «Ich bin realistisch und denke, dass für uns das Weiterkommen sehr, sehr schwer wird. Aber es hat schon mehr Sachen im Fußball gegeben, die unglaublich waren.» Stevens' größter erkennbarer Nachteil für seine Elf: «Athletic braucht kein Tor zu schießen, wir müssen drei machen.»

Die Rechenbeispiele sind simpel: 3:0, 4:1, 5:2 oder auch 5:3 - dann wäre der Bundesliga-Tabellendritte weiter. Torjäger Klaas-Jan Huntelaar glaubt daran, dass immer noch alles passieren kann: «Ein schnelles Tor für uns, vielleicht ein Elfmeter oder ein Platzverweis gegen Bilbao.» Aufgeben? Niemals! Huntelaar: «Die Chance ist nicht groß, aber sie ist bis zum Ende immer da.»

Schalke ist zu erstaunlichen Taten auf Europas Fußball-Bühne durchaus in der Lage. Exakt ein Jahr vor dem Auftritt am Donnerstag im Baskenland erstürmten die Königsblauen das Giuseppe-Meazza-Stadion mit 5:2, triumphierten bei Inter Mailand und erreichten später das Halbfinale der Champions League.

Allerdings ist Athletic seit sieben Europacup-Heimspielen unbesiegt: Die bislang letzte Niederlage gab es 2009/2010 in der Europa-League-Gruppenphase beim 0:3 gegen Werder Bremen. Bilbao-Chefcoach Marcelo Bielsa warnte sein Team davor, die Gelsenkirchener zu unterschätzen: «Wir dürfen nicht glauben, dass wir schon durch sind. Dafür ist Schalke in der Offensive viel zu gefährlich. Raúl hat im Hinspiel gezeigt, wozu er fähig ist.» Allein: Der Schalker Publikumsliebling, der sich in Sachen Vertragsverlängerung eine weitere Bedenkzeit erbeten hat, konnte mit seinen beiden Treffern die Pleite nicht verhindern.

In Bilbao wurde er von etwa 100 begeisterten Fans empfangen - der Trubel im Flughafengebäude um das Real-Idol war so groß, dass die baskische Polizei (Ertzaintza) für «Senor Raúl» eine Trasse bahnen und ihn Richtung Mannschaftsbus geleiten musste. «Ich habe mich in diesem Moment geliebt gefühlt. Schade, dass ich so wenig Zeit für die Fans hatte», sagte der Champions-League-Rekordtorschütze. Vor der Partie im San-Mamés-Stadion von Bilbao wird Raúl Blumen an der Büste des legendären Athletic-Torjägers Rafael Moreno Aranzadi («Pichichi») niederlegen.

Schalke tritt im Baskenland ohne Linksverteidiger Christian Fuchs und Junioren-Nationalspieler Julian Draxler an. Fuchs fällt wegen eines grippalen Infekts aus, Draxler erhält eine schöpferische Pause.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Athletic Bilbao: Iraizoz - Iraola, Amorebieta, Ekiza, Aurtenetxe - Javi Martínez, Ander Herrera, de Marcos - Susaeta, Muniain, Llorente

FC Schalke 04: Unnerstall - Uchida, Papadopoulos, Matip, Escudero - Höger, Holtby - Farfan, Raúl, Jurado - Huntelaar

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)