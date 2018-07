Bis 2016: FC Bayern verlängert mit Mario Gomez

München (dpa) - Mario Gomez wird für den FC Bayern München noch viele Jahre auf Torejagd gehen. Einen Tag nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League wurde sein Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Der bisherige Kontrakt des Fußball-Nationalstürmers war bis zum 30. Juni 2013 datiert.

Schalke ohne Fuchs und Draxler nach Bilbao

Düsseldorf/Bilbao (dpa) - Der FC Schalke 04 muss im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals bei Athletic Bilbao auf Christian Fuchs und Julian Draxler verzichten. Beide Spieler traten am Mittwochmorgen die Reise nach Spanien nicht mit an. Linksverteidiger Fuchs fällt mit einem grippalen Infekt aus, Junioren-Nationalspieler Draxler erhält eine schöpferische Pause. Dafür rückten Tim Hoogland und Christoph Metzelder in den Kader des Fußball-Bundesligisten. Die Schalker müssen beim baskischen Club am Donnerstag einen 2:4-Rückstand aufholen.

Schmiedebach kehrt bei 96 zurück - Stindl wahrscheinlich

Hannover (dpa) - Trainer Mirko Slomka setzt im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals von Hannover 96 am Donnerstag gegen Atlético Madrid auf ein zuletzt angeschlagenes Duo. Manuel Schmiedebach werde auf jeden Fall dabei sein, kündigte Slomka am Mittwoch an. Auch bei Lars Stindl sehe es deutlich besser aus als zuletzt. Beide hatten am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund von Adduktorenproblemen gefehlt. Das Hinspiel in Madrid hatte Hannover 1:2 verloren.

1. FC Köln: Andrezinho erleidet Kreuzbandriss

Köln (dpa) - Fußballprofi Andrezinho wird dem abstiegsbedrohten Bundesligisten 1. FC Köln voraussichtlich ein halbes Jahr fehlen. Nach Vereinsangaben vom Dienstagabend zog sich der Außenverteidiger aus Brasilien bei einem Zweikampf im Training einen Kreuzbandriss zu. Nach dem Vorfall wurde Andrezinho in die Kölner MediaPark-Klinik gebracht. Dort wurde bei einer Kernspinuntersuchung ein Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie festgestellt.

Teamsprinterinnen holen WM-Gold - Männer disqualifiziert

Melbourne (dpa) - Miriam Welte aus Otterbach und Kristina Vogel aus Erfurt haben am Mittwoch bei der Bahnrad-WM in Melbourne überraschend den Titel im Teamsprint gewonnen. Das Duo siegte im Finale in der Weltrekord-Zeit von 32,549 Sekunden vor Australien. Bronze ging an China. Eine Enttäuschung erlebten die deutschen Männer: Die Titelverteidiger Rene Enders, Maximilian Levy und Stefan Nimke wurden nach einem Wechselfehler disqualifiziert und verpassten das Finale. In der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung gewann Großbritannien in der Weltrekord-Zeit von 3:53,295 Minuten. Deutschland, das sich zum zweiten Mal in Serie nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren konnte, belegte Platz neun.

Deutsche Wasserballer mit Pflichtsieg gegen Niederlande

Edmonton (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben beim Olympia-Qualifikationsturnier im kanadischen Edmonton im dritten Vorrundenspiel den zweiten Sieg gelandet. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm bezwang am Dienstag (Ortszeit) die Niederlande souverän mit 11:6. Zum Auftakt hatte die deutsche Auswahl 10:9 gegen Rumänien gewonnen, danach unterlag sie dem EM-Zweiten Montenegro mit 7:11.

Handballer ohne Kreisläufer Theuerkauf gegen Dänemark

Glücksburg (dpa) - Die deutschen Handballer müssen für die Länderspiele gegen Dänemark einen weiteren Ausfall verkraften. Kreisläufer Christoph Theuerkauf muss wegen einer Prellung im rechten Ellenbogen auf die Spiele gegen den Europameister am Freitag in Herning und am Samstag in Flensburg verzichten. Das teilte der Deutsche Handballbund am Mittwoch mit. Wie beim 28:26-Erfolg am Montag gegen Polen fehlen zudem Rückraumspieler Andreas Rojewski und Außenspieler Patrick Groetzki. Dagegen sind die zuletzt geschonten Silvio Heinevetter, Sven-Sören Christophersen und Adrian Pfahl wieder mit dabei.

Buffalo Sabres wahren Playoff-Chance - Sulzer-Doppelpack

Buffalo (dpa) - Dank eines Tor-Doppelpacks von Nationalspieler Alexander Sulzer haben die Buffalo Sabres ihre Playoff-Chance in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewahrt. Die Sabres rangen am Dienstagabend (Ortszeit) im drittletzten Vorrundenspiel die Toronto Maple Leafs mit 6:5 nach Verlängerung nieder. Dabei lag Buffalo nach dem ersten Drittel schon 0:3 und fünf Minuten vor Schluss 3:5 zurück, ehe Sulzer mit seinem zweiten Tor der Partie auf 4:5 verkürzte. Die Sabres schlossen durch den Sieg nach Punkten zu den Washington Capitals auf, die als Achter derzeit noch den letzten Playoff-Platz in der Eastern Conference einnehmen.

Miami Heat sichern Playoff-Teilnahme - 41 Punkte von James

Miami (dpa) - Die Miami Heat haben vorzeitig die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht. Das Star-Ensemble aus Südflorida bezwang am Dienstagabend (Ortszeit) dank 41 Punkten seines Superstars LeBron James die Philadelphia 76ers mit 99:93. Miami qualifizierte sich damit als zweites Team der Eastern Conference nach den Chicago Bulls für die K.o.-Runde.