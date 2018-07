Jeddah (SID) - Arabische Sport- und Jugendminister haben am Donnerstag einen Boykott unter anderem gegen den deutschen Sportartikelhersteller Adidas verkündet. Grund hierfür ist die Unterstützung des Marathons in Jerusalem. "Wir werden alle Firmen, die den Marathon gesponsert haben, boykottieren", sagte der saudi-arabische Prinz Nawaf bin Faisal. Darüber hinaus kündigte der Vorsitzende der arabischen Sport- und Jugendministerien an, im nächsten Jahr zeitgleich zum Jerusalem-Marathon einen eigenen Wettkampf auszurichten. Dieser soll den Titel "Jerusalem ist Unser" tragen und in den Städten der arabischen Welt stattfinden.