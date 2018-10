Berlin (dpa) - Das umstrittene Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz soll verschärft werden. Ob eine Blockade rot-grün regierter Länder im Bundesrat so verhindert werden kann, ist ungewiss.

Gespräche aller Ebenen über Nachbesserungen seien abgeschlossen, sagte der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Martin Kotthaus, in Berlin. Minister Wolfgang Schäuble (CDU) sei einbezogen gewesen. Ob und gegebenenfalls wann die Kritiker aus den Ländern dabei waren, blieb zunächst offen. «Der Dialog der vergangenen Tage war so intensiv, wie man sich es vorstellen kann», sagte Kotthaus. Man werde das Ergebnis aber im Bundesrat und Bundestag noch gut vertreten müssen.

Nach Klärung «letzter formaler Fragen» in der Schweiz werde das Änderungsprotokoll voraussichtlich an diesem Donnerstag in Bern vom deutschen Botschafter unterschrieben. Vor allem die rot-grün regierten Länder lehnen das Abkommen ab. Die Koalition ist auf diese Länder im Bundesrat angewiesen.

Bei der geplanten Nachbesteuerung sollen Bundesbürger nach einem Bericht von stern.de eine pauschal bemessene Steuer nicht wie bisher geplant in Höhe von 19 und 34 Prozent des Vermögensbestandes, sondern in Höhe von 21 bis 41 Prozent zahlen. Das Ministerium wollte keine Details nennen. Es sei aber bekannt, welche Themen den Ländern wichtig seien, hieß es in der Regierung weiter. «In dem Bereich hat Bewegung stattgefunden.»

