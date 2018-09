Berlin (dpa) - Den Weltuntergang nimmt wohl keiner mehr ernst. In den Single-Charts von Media Control befindet sich zurzeit in den Top Ten der Song «2012 (If The World Would End)» des Schweizer DJs Mike Candys Feat. Evelyn und Patrick Miller.

Diese Woche liegt er auf Platz sechs, in der Vorwoche war er neu auf Platz drei eingestiegen. «We don't care tonight» (Heute Nacht kümmern wir uns nicht darum) heißt es in dem Liedchen über die angeblich drohende Apokalypse (am 21. Dezember 2012 geht der Kalender der Maya-Indianer zu Ende - und damit die ganze Welt, wie manch ein Verschwörungstheoretiker vermutet). Böse Zungen behaupten: Lieber Weltuntergang als solche Dorfdisco-Hits im Jahrmarkt-Sound.