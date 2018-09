München/Freiburg (SID) - Bundestrainer Jakob Kölliker muss in den ersten beiden Länderspielen der WM-Vorbereitung auf Verteidiger Torsten Ankert verzichten. Der Profi der Kölner Haie fällt für die Partien gegen Rekordweltmeister Russland am Samstag (14.30 Uhr/Sport 1) in Freiburg und am Sonntag (15.30 Uhr/Sport 1) in Ravensburg wegen einer Oberkörperverletzung aus. Der dreimalige Nationalspieler war bereits angeschlagen zum Kölliker-Team angereist, seine Chancen auf eine Teilnahme an der WM in Stockholm und Helsinki (4. bis 20. Mai) sind damit stark gesunken.