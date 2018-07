Berlin (SID) - Manager Michael Preetz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Spekulationen über einen bevorstehenden Wechsel von Spielmacher Raffael zu Borussia Mönchengladbach zurückgewiesen. "Ich kann dazu sagen, dass es ein Gerücht ist. Nicht mehr", sagte Preetz vor dem Auftritt der Berliner in Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky und Liga total!).

Raffael war bei den Borussen zuletzt als Ersatz für den zum deutschen Meister Borussia Dortmund wechselnden Marco Reus gehandelt worden. Bereits in seiner Zeit beim FC Zürich und in Berlin hatte der Brasilianer unter Favre trainiert. "Es ist kein Geheimnis, dass beide gut miteinander gearbeitet haben. Wir hoffen aber, dass Raffael am Samstag gegen Borussia motiviert ist", meinte Preetz.

Auch Raffaels Berater Dino Lamberti wollte Verhandlungen mit dem Favre-Klub nicht bestätigen. "Zu Mönchengladbach hatte ich in der letzten Zeit keinen Kontakt. Raffaels Konzentration liegt momentan zu 100 Prozent bei Hertha BSC. Er fühlt sich in Berlin wohl und will alles dafür tun, dass der Verein den Klassenerhalt schafft", sagte Lamberti dem Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD.

Der 27 Jahre alte Raffael besitzt in Berlin noch einen Vertrag bis 2014 und würde im Falle des Klassenerhaltes gern bleiben. Bei einem Abstieg der Hertha jedoch dürfte der Südamerikaner nicht zu halten sein. Angeblich will der italienische Erstligist SSC Neapel zehn Millionen Euro für Raffael hinlegen. Lamberti wiegelte ab: "Bezüglich Raffael gab es von meiner Seite aus keinen Kontakt zu Napoli, ich habe mit dem Präsidenten noch nie über den Spieler gesprochen."

Herthas Trainer Otto Rehhagel hält im Abstiegskampf derweil nichts von großen Rechenspielen. Vor dem Spiel in Gladbach sagte der 73-Jährige: "Für mich zählt das nicht mit dem Rechnen. Mich interessieren nur die Spieler, weil ich weiß, die Spieler sind die Protagonisten, und die entscheiden über Sieg und Niederlage. Nur die Mannschaft und die Spieler - alles andere ist Gequatsche."