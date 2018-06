Berlin (dpa) - Die Bundesregierung weitet ihre Zusammenarbeit mit der Stiftung des amerikanischen Software-Milliardärs Bill Gates aus. Entwicklungsminister Dirk Niebel kündigte an, die Bill & Melinda Gates Foundation mit zehn Millionen Euro im Bereich Familienplanung zu unterstützen. Das Geld soll Frauen und Kindern in Westafrika zugutekommen. Familienplanung sei ein entscheidender Hebel, um die Mütter- und Kindersterblichkeit in Entwicklungsländern deutlich zu senken, sagte Niebel. Die Stiftung des Microsoft-Mitgründers steuert ihrerseits zehn Millionen Euro bei.

