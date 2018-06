New York (dpa) - Die Waffenruhe in Syrien soll nach dem Willen des Sondervermittlers Kofi Annan am Dienstag um 6.00 Uhr Ortszeit beginnen. Die syrische Regierung habe dieser Forderung zugestimmt, sagte Annan in der UN-Vollversammlung in New York. Annan fügte hinzu: «Die syrische Regierung hat erklärt, den Friedensplan zu akzeptieren. Jetzt müssen Taten folgen.» Er drängte auch die Opposition, sich der Waffenruhe zu beugen. Die Gewalt, von allen Seiten, müsse stoppen. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Syrien-Krise als drängendstes Thema dieser Zeit bezeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.