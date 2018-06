Rom (dpa) - Der langjährige Chef der rechtspopulistischen italienischen Lega Nord, Umberto Bossi, ist zurückgetreten. Dies berichteten italienische TV-Sender übereinstimmend. Bossis Regionalpartei war in den vergangenen Tagen zunehmend in den Strudel eines Skandals um Korruption und Veruntreuungen geraten. Gegen den 70-jährigen Bossi, einem alten Weggefährten des mehrfachen Regierungschefs Silvio Berlusconi, war bisher nicht ermittelt worden. Medien berichteten jedoch, Bossis Söhne und seine Frau seien in die Sache verwickelt.

